وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Rum آیه 10
Ar-Rum
۱۰
۱۰:۳۰
ثم كان عاقبة الذين اساءوا السواى ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزيون ١٠
ثُمَّ كَانَ عَـٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَـٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠
ثُمَّ
ﲕ
كَانَ
ﲖ
عَٰقِبَةَ
ﲗ
ٱلَّذِينَ
ﲘ
أَسَٰٓـُٔواْ
ﲙ
ٱلسُّوٓأَىٰٓ
ﲚ
أَن
ﲛ
كَذَّبُواْ
ﲜ
بِـَٔايَٰتِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
وَكَانُواْ
ﲟ
بِهَا
ﲠ
يَسۡتَهۡزِءُونَ
ﲡ
١٠
ﲢ
سپس سرانجام کسانیکه بدی کردند، بدتر شد، که آیات الله را تکذیب کردند، و آن را به مسخره میگرفتند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.