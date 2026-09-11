Tafsir al-Tabari تفسیر: Ar-Ra'd آیه 9

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: والله عالم ما غاب عنكم وعن أبصاركم فلم تروه، وما شاهدتموه, فعاينتم بأبصاركم, لا يخفى عليه شيء, لأنهم خلقه (20) وتدبيره" الكبير الذي كل شيء دونه "، (21) " المتعال " المستعلي على كل شيء بقدرته. وهو " المتفاعل " من " العلو " مثل " المتقارب " من القرب و " المتداني" من الدنوّ . (22) -------------------------- الهوامش : (20) انظر تفسير" الغيب والشهادة" فيما سلف 11 : 464 ، 465 . (21) انظر تفسير" الكبير" فيما سلف 8 : 318 . (22) وانظر تفسير" التعالي" فيما سلف 15 : 47 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .