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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 42
Ar-Ra'd
۴۲
۴۲:۱۳
وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٤٢
وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًۭا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍۢ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّـٰرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٤٢
وَقَدۡ
ﳐ
مَكَرَ
ﳑ
ٱلَّذِينَ
ﳒ
مِن
ﳓ
قَبۡلِهِمۡ
ﳔ
فَلِلَّهِ
ﳕ
ٱلۡمَكۡرُ
ﳖ
جَمِيعٗاۖ
ﳗﳘ
يَعۡلَمُ
ﳙ
مَا
ﳚ
تَكۡسِبُ
ﳛ
كُلُّ
ﳜ
نَفۡسٖۗ
ﳝﳞ
وَسَيَعۡلَمُ
ﳟ
ٱلۡكُفَّٰرُ
ﳠ
لِمَنۡ
ﳡ
عُقۡبَى
ﳢ
ٱلدَّارِ
ﳣ
٤٢
ﳤ
و به راستی کسانیکه پیش از آنها بودند مکر ورزیدند (و نقشه کشیدند) پس (باید دانست که) تمام مکرها (و نقشهها) از آنِ الله است، میداند آنچه را که هر کس انجام میدهد، و به زودی کافران خواهند دانست که سر انجام (نیک) سرای (آخرت) از آنِ کیست.
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