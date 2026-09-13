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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 40
Ar-Ra'd
۴۰
۴۰:۱۳
وان ما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ٤٠
وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ٤٠
وَإِن
ﲯ
مَّا
ﲰ
نُرِيَنَّكَ
ﲱ
بَعۡضَ
ﲲ
ٱلَّذِي
ﲳ
نَعِدُهُمۡ
ﲴ
أَوۡ
ﲵ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﲶ
فَإِنَّمَا
ﲷ
عَلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡبَلَٰغُ
ﲹ
وَعَلَيۡنَا
ﲺ
ٱلۡحِسَابُ
ﲻ
٤٠
ﲼ
و اگر برخی از آنچه را که به آنها وعده میدهیم به تو نشان دهیم، یا (بیش از فرا رسیدن آنها) تو را بمیرانیم، در هر حال بر (عهدۀ) تو تنها تبلیغ (رسالت) است، و حساب (آنها) بر ماست.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.