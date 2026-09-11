وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 3
Ar-Ra'd
۳
۳:۱۳
وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ٣
وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنْهَـٰرًۭا ۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۖ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ ٣
وَهُوَ
ﱲ
ٱلَّذِي
ﱳ
مَدَّ
ﱴ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱵ
وَجَعَلَ
ﱶ
فِيهَا
ﱷ
رَوَٰسِيَ
ﱸ
وَأَنۡهَٰرٗاۖ
ﱹﱺ
وَمِن
ﱻ
كُلِّ
ﱼ
ٱلثَّمَرَٰتِ
ﱽ
جَعَلَ
ﱾ
فِيهَا
ﱿ
زَوۡجَيۡنِ
ﲀ
ٱثۡنَيۡنِۖ
ﲁﲂ
يُغۡشِي
ﲃ
ٱلَّيۡلَ
ﲄ
ٱلنَّهَارَۚ
ﲅﲆ
إِنَّ
ﲇ
فِي
ﲈ
ذَٰلِكَ
ﲉ
لَأٓيَٰتٖ
ﲊ
لِّقَوۡمٖ
ﲋ
يَتَفَكَّرُونَ
ﲌ
٣
ﲍ
و او کسی است که زمین را گسترد، و در آن کوهها و نهرها قرار داد، و در آن از هر نوع میوهها دو قسم (ترش و شیرین و...) پدید آورد، شب را بر روز میپوشاند، بیگمان در این (امور) نشانهها (و عبرتها) است برای گروهی که میاندیشند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.