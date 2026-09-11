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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 28
Ar-Ra'd
۲۸
۲۸:۱۳
الذين امنوا وتطمين قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمين القلوب ٢٨
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ٢٨
ٱلَّذِينَ
ﳖ
ءَامَنُواْ
ﳗ
وَتَطۡمَئِنُّ
ﳘ
قُلُوبُهُم
ﳙ
بِذِكۡرِ
ﳚ
ٱللَّهِۗ
ﳛﳜ
أَلَا
ﳝ
بِذِكۡرِ
ﳞ
ٱللَّهِ
ﳟ
تَطۡمَئِنُّ
ﳠ
ٱلۡقُلُوبُ
ﳡ
٢٨
ﳢ
(همانا) کسانیکه ایمان آوردند، و دلهای شان به یاد الله آرام میگیرد، آگاه باشید! (تنها) با یاد الله دلها آرام میگیرند.
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