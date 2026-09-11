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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 25
Ar-Ra'd
۲۵
۲۵:۱۳
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولايك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٢٥
وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ٢٥
وَٱلَّذِينَ
ﲗ
يَنقُضُونَ
ﲘ
عَهۡدَ
ﲙ
ٱللَّهِ
ﲚ
مِنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مِيثَٰقِهِۦ
ﲝ
وَيَقۡطَعُونَ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أَمَرَ
ﲠ
ٱللَّهُ
ﲡ
بِهِۦٓ
ﲢ
أَن
ﲣ
يُوصَلَ
ﲤ
وَيُفۡسِدُونَ
ﲥ
فِي
ﲦ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲧ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲨ
لَهُمُ
ﲩ
ٱللَّعۡنَةُ
ﲪ
وَلَهُمۡ
ﲫ
سُوٓءُ
ﲬ
ٱلدَّارِ
ﲭ
٢٥
ﲮ
و کسانیکه پیمان الله را پس از استوار کردنش میشکنند، و آنچه را که الله به پیوستن آن فرمان داده؛ قطع میکنند، و در زمین فساد مینمایند، لعنت برای آنهاست، و برای آنها سختی (و بدی) آن سرای (آخرت) است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.