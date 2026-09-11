Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: Ar-Ra'd آیه 25

{ههندێك له سیفاتی كافران} [ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ] وه ئهو كهسانهیشی كه ئهو بهڵێنهی به خوای گهورهیان داوه ههڵیئهوهشێننهوه له دوای ئهوهی پتهویان كردووهو دایانمهزراندووه [ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ] وه پهیوهندی خزمایهتی ئهپچڕێنن كه خوای گهوره فهرمانی كردووه بیگهیهنن [ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ] وه ئاشووب و خراپهكاری لهسهر زهویدا ئهنێنهوه به كوفرو تاوان [ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ] ئا ئهمانه نهفرهتیان لهسهره و دهركردن و دوورخستنهوهیان بۆ ههیه له ڕهحمهتی خوای گهوره [ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥) ] وه خراپترین شوێنیان بۆ ههیه كه ئاگری دۆزهخه.