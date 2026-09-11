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Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 21
Ar-Ra'd
۲۱
۲۱:۱۳
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ٢١
وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱛ
يَصِلُونَ
ﱜ
مَآ
ﱝ
أَمَرَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
بِهِۦٓ
ﱠ
أَن
ﱡ
يُوصَلَ
ﱢ
وَيَخۡشَوۡنَ
ﱣ
رَبَّهُمۡ
ﱤ
وَيَخَافُونَ
ﱥ
سُوٓءَ
ﱦ
ٱلۡحِسَابِ
ﱧ
٢١
ﱨ
و کسانیکه آنچه را الله به پیوستن آن فرمان داده؛ پیوند میدهند، و از پروردگارشان میترسند، و از سختی حساب بیم دارند.
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