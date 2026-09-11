وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: Ar-Ra'd آیه 2
Ar-Ra'd
۲
۲:۱۳
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٢
ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢
ٱللَّهُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
رَفَعَ
ﱕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱖ
بِغَيۡرِ
ﱗ
عَمَدٖ
ﱘ
تَرَوۡنَهَاۖ
ﱙﱚ
ثُمَّ
ﱛ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
عَلَى
ﱝ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱞﱟ
وَسَخَّرَ
ﱠ
ٱلشَّمۡسَ
ﱡ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﱢﱣ
كُلّٞ
ﱤ
يَجۡرِي
ﱥ
لِأَجَلٖ
ﱦ
مُّسَمّٗىۚ
ﱧﱨ
يُدَبِّرُ
ﱩ
ٱلۡأَمۡرَ
ﱪ
يُفَصِّلُ
ﱫ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱬ
لَعَلَّكُم
ﱭ
بِلِقَآءِ
ﱮ
رَبِّكُمۡ
ﱯ
تُوقِنُونَ
ﱰ
٢
ﱱ
الله کسی است که آسمانها را بدون ستون بر افراشت که میبینید، آنگاه بر عرش مستقر شد، و خورشید و ماه را مسخر ساخت، که هر کدام تا مدت معینی روان است، کار (و امور هستی) را تدبیر میکند، نشانههای را (روشن) بیان میکند، شاید شما به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.