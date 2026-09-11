Al-Sa'di تفسیر: Ar-Ra'd آیه 15

Все сущее на небесах и земле смиренно перед Господом и поклоняется Ему. Обитатели Вселенной падают ниц перед Аллахом, независимо от того, хотят они того или нет. Правоверные, например, смиряются перед Аллахом и совершают земные поклоны добровольно. А грешники, которые высокомерно отказываются поклоняться своему Господу, не признают своего положения и противятся своему подсознанию, будут вынуждены смириться перед Аллахом вопреки своему желанию. Даже тени всех творений поклоняются Ему на рассвете и закате. Но каждое творение падает ниц перед Господом по-своему, в зависимости от своих возможностей. Всевышний сказал: «Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он - Выдержанный, Прощающий» (17:44). И если все творения по доброй воле или вопреки своему желанию поклоняются Аллаху, то Он действительно является Истинным Богом, заслуживающим поклонения и восхваления. Все остальные божества лживы и бесполезны, и в подтверждение этого Всевышний сказал: