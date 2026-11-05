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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 99
An-Nisa
۹۹
۹۹:۴
فاولايك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ٩٩
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًۭا ٩٩
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲝ
عَسَى
ﲞ
ٱللَّهُ
ﲟ
أَن
ﲠ
يَعۡفُوَ
ﲡ
عَنۡهُمۡۚ
ﲢﲣ
وَكَانَ
ﲤ
ٱللَّهُ
ﲥ
عَفُوًّا
ﲦ
غَفُورٗا
ﲧ
٩٩
ﲨ
پس اینان را امید است که الله از ایشان در گذرد (و ببخشاید) و الله بخشایندۀ آمرزنده است.
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