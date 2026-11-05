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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 97
An-Nisa
۹۷
۹۷:۴
ان الذين توفاهم الملايكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولايك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ٩٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةًۭ فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٩٧
إِنَّ
ﱰ
ٱلَّذِينَ
ﱱ
تَوَفَّىٰهُمُ
ﱲ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱳ
ظَالِمِيٓ
ﱴ
أَنفُسِهِمۡ
ﱵ
قَالُواْ
ﱶ
فِيمَ
ﱷ
كُنتُمۡۖ
ﱸﱹ
قَالُواْ
ﱺ
كُنَّا
ﱻ
مُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﱾﱿ
قَالُوٓاْ
ﲀ
أَلَمۡ
ﲁ
تَكُنۡ
ﲂ
أَرۡضُ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَٰسِعَةٗ
ﲅ
فَتُهَاجِرُواْ
ﲆ
فِيهَاۚ
ﲇﲈ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲉ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﲊ
جَهَنَّمُۖ
ﲋﲌ
وَسَآءَتۡ
ﲍ
مَصِيرًا
ﲎ
٩٧
ﲏ
همانا کسانیکه فرشتگان جانشان را گرفتند در حالیکه به خویشتن ستم کرده بودند (فرشتگان) به آنان گفتند: شما در چه حالی بودید؟ گفتند: «ما در زمین مستضعف بودیم» (فرشتگان) گفتند: «مگر سر زمین خدا، پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟» بنابراین جایگاهشان دوزخ است و بدجایی است.
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