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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 95
An-Nisa
۹۵
۹۵:۴
لا يستوي القاعدون من المومنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ٩٥
لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةًۭ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٩٥
لَّا
ﱁ
يَسۡتَوِي
ﱂ
ٱلۡقَٰعِدُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱅ
غَيۡرُ
ﱆ
أُوْلِي
ﱇ
ٱلضَّرَرِ
ﱈ
وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ
ﱉ
فِي
ﱊ
سَبِيلِ
ﱋ
ٱللَّهِ
ﱌ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱍ
وَأَنفُسِهِمۡۚ
ﱎﱏ
فَضَّلَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱒ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱓ
وَأَنفُسِهِمۡ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱖ
دَرَجَةٗۚ
ﱗﱘ
وَكُلّٗا
ﱙ
وَعَدَ
ﱚ
ٱللَّهُ
ﱛ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﱜﱝ
وَفَضَّلَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱠ
عَلَى
ﱡ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱢ
أَجۡرًا
ﱣ
عَظِيمٗا
ﱤ
٩٥
ﱥ
(هرگز) مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب، از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه الله با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند، الله کسانی را که با مال و جانشان جهاد کردند؛ بر بازنشستگان (= ترک کنندگان جهاد با عذر) مرتبه برتری بخشیدهاست، و الله به هر یک (از آنها) وعدۀ نیکو (= بهشت) دادهاست. و الله مجاهدان را بر قاعدان (= بازنشستگان) با پاداشی بزرگ برتری بخشیدهاست.
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