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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 93
An-Nisa
۹۳
۹۳:۴
ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ٩٣
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًۭا مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدًۭا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًۭا ٩٣
وَمَن
ﲃ
يَقۡتُلۡ
ﲄ
مُؤۡمِنٗا
ﲅ
مُّتَعَمِّدٗا
ﲆ
فَجَزَآؤُهُۥ
ﲇ
جَهَنَّمُ
ﲈ
خَٰلِدٗا
ﲉ
فِيهَا
ﲊ
وَغَضِبَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَلَيۡهِ
ﲍ
وَلَعَنَهُۥ
ﲎ
وَأَعَدَّ
ﲏ
لَهُۥ
ﲐ
عَذَابًا
ﲑ
عَظِيمٗا
ﲒ
٩٣
ﲓ
و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفرش دوزخ است، که در آن جاودانه میماند، و الله بر او غضب میکند، و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.