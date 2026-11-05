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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 92
An-Nisa
۹۲
۹۲:۴
وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطا ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ٩٢
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًۭٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًۭٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ وَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّۢ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌۭ فَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٩٢
وَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
لِمُؤۡمِنٍ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَقۡتُلَ
ﱅ
مُؤۡمِنًا
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
خَطَـٔٗاۚ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
قَتَلَ
ﱋ
مُؤۡمِنًا
ﱌ
خَطَـٔٗا
ﱍ
فَتَحۡرِيرُ
ﱎ
رَقَبَةٖ
ﱏ
مُّؤۡمِنَةٖ
ﱐ
وَدِيَةٞ
ﱑ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱒ
إِلَىٰٓ
ﱓ
أَهۡلِهِۦٓ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
أَن
ﱖ
يَصَّدَّقُواْۚ
ﱗﱘ
فَإِن
ﱙ
كَانَ
ﱚ
مِن
ﱛ
قَوۡمٍ
ﱜ
عَدُوّٖ
ﱝ
لَّكُمۡ
ﱞ
وَهُوَ
ﱟ
مُؤۡمِنٞ
ﱠ
فَتَحۡرِيرُ
ﱡ
رَقَبَةٖ
ﱢ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱣﱤ
وَإِن
ﱥ
كَانَ
ﱦ
مِن
ﱧ
قَوۡمِۭ
ﱨ
بَيۡنَكُمۡ
ﱩ
وَبَيۡنَهُم
ﱪ
مِّيثَٰقٞ
ﱫ
فَدِيَةٞ
ﱬ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱭ
إِلَىٰٓ
ﱮ
أَهۡلِهِۦ
ﱯ
وَتَحۡرِيرُ
ﱰ
رَقَبَةٖ
ﱱ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱲﱳ
فَمَن
ﱴ
لَّمۡ
ﱵ
يَجِدۡ
ﱶ
فَصِيَامُ
ﱷ
شَهۡرَيۡنِ
ﱸ
مُتَتَابِعَيۡنِ
ﱹ
تَوۡبَةٗ
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱللَّهِۗ
ﱼﱽ
وَكَانَ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
عَلِيمًا
ﲀ
حَكِيمٗا
ﲁ
٩٢
ﲂ
هیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر از روی اشتباه و خطا، و کسیکه مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند، و خونبهایی به خانواده او بپردازد، مگر اینکه آنها ببخشند، پس اگر (مقتول) از قومی باشد که دشمنان شما هستند؛ ولی او مؤمن بوده، باید (قاتل) یک برده مؤمن را آزاد کند، و اگر (مقتول) از قومی باشد که میان شما و آنها پیمانی بر قرار است، باید خونبهایی به خانواده او بپردازد، و (نیز) یک برده مؤمن را آزاد کند، و هر کس که (بردهای) نیافت، پس دو ماه پی در پی روزه بگیرید، این توبهای از جانب الله است، و الله دانای حکیم است.
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