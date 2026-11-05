Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: An-Nisa آیه 89

[ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ] ئهو مونافیقانه ئاواتهخوازن كه ئێوهش كافر بن وهكو چۆن خۆیان كافرن تاوهكو له كوفردا یهكسان بن و وهكو یهك وابن نهك ئێوه موسڵمان بن، له حهسوودی و رق و كینهو دوژمنایهتیان [ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ] ئێوه هیچ كهس لهو مونافیقانه مهكهن به دۆست و سهرخهرو پشتیوانی خۆتان [ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ] تا كۆچ نهكهن له پێناو خواى گهوره، ئهگهر ڕاستگۆن و موسڵمانن با له مهككهوه كۆچ بكهن بۆ مهدینه [ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ ] وه ئهگهر هاتوو پشتیان ههڵكرد له كۆچ كردن و نههاتن و لهناو كافران مانهوه ههر كاتێك دهسهڵاتتان بهسهریان ههبوو بیانگرن [ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ] وه له ههر شوێنێك بینیانتان بیانكوژن مادام لهناو كافراندا ماونهتهوه حیسابی كافرانیان بۆ بكهن خۆیشیان له ئهسڵدا مونافیقن [ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٨٩) ] وه هیچ كهسێك لهوان مهكهن به پشتیوان و سهرخهرو دۆست و یارمهتیدهری خۆتان.