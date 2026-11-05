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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 88
An-Nisa
۸۸
۸۸:۴
۞ فما لكم في المنافقين فيتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ٨٨
۞ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ٨٨
۞ فَمَا
ﱕ ﱖ
لَكُمۡ
ﱗ
فِي
ﱘ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱙ
فِئَتَيۡنِ
ﱚ
وَٱللَّهُ
ﱛ
أَرۡكَسَهُم
ﱜ
بِمَا
ﱝ
كَسَبُوٓاْۚ
ﱞﱟ
أَتُرِيدُونَ
ﱠ
أَن
ﱡ
تَهۡدُواْ
ﱢ
مَنۡ
ﱣ
أَضَلَّ
ﱤ
ٱللَّهُۖ
ﱥﱦ
وَمَن
ﱧ
يُضۡلِلِ
ﱨ
ٱللَّهُ
ﱩ
فَلَن
ﱪ
تَجِدَ
ﱫ
لَهُۥ
ﱬ
سَبِيلٗا
ﱭ
٨٨
ﱮ
چیست شما را که دربارۀ منافقان دو گروه شدهاید؟ در حالیکه الله بخاطر اعمالشان، آنان را سرنگون (و مردود) کردهاست، آیا شما میخواهید کسی را که الله گمراه کردهاست، هدایت کنید؟ در حالیکه هر کس را الله گمراه کند، برای او راهی نخواهی یافت.
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