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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 84
An-Nisa
۸۴
۸۴:۴
فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المومنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا ٨٤
فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًۭا وَأَشَدُّ تَنكِيلًۭا ٨٤
فَقَٰتِلۡ
ﲛ
فِي
ﲜ
سَبِيلِ
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ٱللَّهِ
ﲞ
لَا
ﲟ
تُكَلَّفُ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
نَفۡسَكَۚ
ﲢﲣ
وَحَرِّضِ
ﲤ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲥﲦ
عَسَى
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
أَن
ﲩ
يَكُفَّ
ﲪ
بَأۡسَ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
كَفَرُواْۚ
ﲭﲮ
وَٱللَّهُ
ﲯ
أَشَدُّ
ﲰ
بَأۡسٗا
ﲱ
وَأَشَدُّ
ﲲ
تَنكِيلٗا
ﲳ
٨٤
ﲴ
پس در راه الله پیکار کن، جز بر نفس خودت مکلف نیستی، و مؤمنان را (به جهاد) تشویق کن، امید است الله از آسیب (و قدرت) کافران جلوگیری کند، و الله قدرتش بیشتر، و کیفرش سختتر است.
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