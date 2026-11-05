Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: An-Nisa آیه 83

[ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ] وه كاتێك كه مونافیقان ههواڵ و پڕوپاگهندهیهكیان بڵاو بكردایهتهوه كۆمهڵێك له موسڵمانه لاوازهكان بڵاویان ئهكردهوهو بهقسهیان ئهكردن، ئهگهر له شتێك كه هێمنی و ئارامی و سهركهوتنی موسڵمانانی تیادا بوایه یان ترس و لهرزو تێشكانی موسڵمانانی تیا بوایه یهكسهر بڵاویان ئهكردهوه به قسهی مونافیقانیان ئهكردو كاریگهریان بهسهریانهوه ئهبوو [ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ] بهڵام ئهگهر ئهم ههواڵانهیان بگهڕاندایهتهوه بۆ لای پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه بۆ لای زانایان [ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ] ئهوه بهعاقڵی و زانایی و دانایى خۆیان ئهیانزانی كامهی باشه بڵاوی بكهنهوهو كامهی خراپه بڵاوى نهكهنهوه، (ئیمامى عومهر) كاتێك بیستى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - خێزانهكانى تهڵاق داوه له ماڵهوه هات تا چووه ناو مزگهوتهكه بینى خهڵكى باسى ئهم شته دهكهن، ئهمیش ئارامى نهگرت تا داواى ئیزنى له پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - كردو پرسیارى لێ كرد ئایا خێزانهكانت تهڵاق داوه؟ فهرمووى نهخێر، دهڵى منیش وتم: الله اكبر، وه لهلاى دهرگاى مزگهوتهكه راوهستام و به بهرزترین دهنگم وتم: پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - خێزانهكانى تهڵاق نهداوه، وه خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند وه من بووم كه له كانگاى خۆى حوكمهكهم دهركرد [ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣) ] وه ئهگهر فهزڵ و ڕهحمهتی خوای گهوره نهبوایه لهسهر ئێوه ئهی موسڵمانان ئهوه ئێوه شوێن شهیتان ئهكهوتن تهنها كهمێكتان نهبێ.