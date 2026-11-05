وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 81
An-Nisa
۸۱
۸۱:۴
ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ٨١
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌۭ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨١
وَيَقُولُونَ
ﱏ
طَاعَةٞ
ﱐ
فَإِذَا
ﱑ
بَرَزُواْ
ﱒ
مِنۡ
ﱓ
عِندِكَ
ﱔ
بَيَّتَ
ﱕ
طَآئِفَةٞ
ﱖ
مِّنۡهُمۡ
ﱗ
غَيۡرَ
ﱘ
ٱلَّذِي
ﱙ
تَقُولُۖ
ﱚﱛ
وَٱللَّهُ
ﱜ
يَكۡتُبُ
ﱝ
مَا
ﱞ
يُبَيِّتُونَۖ
ﱟﱠ
فَأَعۡرِضۡ
ﱡ
عَنۡهُمۡ
ﱢ
وَتَوَكَّلۡ
ﱣ
عَلَى
ﱤ
ٱللَّهِۚ
ﱥﱦ
وَكَفَىٰ
ﱧ
بِٱللَّهِ
ﱨ
وَكِيلًا
ﱩ
٨١
ﱪ
و آنان (در حضور تو) میگویند: «فرمانبرداریم» و چون از نزد تو بیرون روند؛ گروهی از آنان بر خلاف گفتههای تو، جلسات سرّی شبانه تشکیل میدهند. و آنچه (در آنجا) شبانه نقشه میکشند؛ الله مینویسد. پس از آنان روی بگردان، و بر الله توکل کن، و او یار و مدافع تو باشد کافی است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.