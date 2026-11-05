Tafseer Jalalayn تفسیر: An-Nisa آیه 78

﴿أَیۡنَمَا تَكُونُوا۟ یُدۡرِككُّمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَوۡ كُنتُمۡ فِی بُرُوجࣲ﴾ حُصُون ﴿مُّشَیَّدَةࣲۗ﴾ مُرْتَفِعَة فَلَا تَخْشَوْا الْقِتَال خَوْف الْمَوْت ﴿وَإِن تُصِبۡهُمۡ﴾ أَيْ الْيَهُود ﴿حَسَنَةࣱ﴾ خِصْب وَسِعَة ﴿یَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَیِّئَةࣱ﴾ جَدْب وَبَلَاء كَمَا حَصَلَ لَهُمْ عِنْد قُدُوم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة ﴿یَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنۡ عِندِكَۚ﴾ يَا مُحَمَّد أَيْ بِشُؤْمِك ﴿قُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿كُلࣱّ﴾ مِنْ الْحَسَنَة وَالسَّيِّئَة ﴿مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ﴾ مِنْ قبله ﴿فَمَالِ هَـٰۤؤُلَاۤءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا یَكَادُونَ یَفۡقَهُونَ﴾ أَيْ لَا يُقَارِبُونَ أَنْ يَفْهَمُوا ﴿حَدِیثࣰا ٧٨﴾ يُلْقَى إلَيْهِمْ وَمَا اسْتِفْهَام تَعْجِيب مِنْ فَرْط جَهْلهمْ وَنَفْي مُقَارَبَة الْفِعْل أَشَدّ من نفيه