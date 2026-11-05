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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 76
An-Nisa
۷۶
۷۶:۴
الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا ٧٦
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُوٓا۟ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ءَامَنُواْ
ﱢ
يُقَٰتِلُونَ
ﱣ
فِي
ﱤ
سَبِيلِ
ﱥ
ٱللَّهِۖ
ﱦﱧ
وَٱلَّذِينَ
ﱨ
كَفَرُواْ
ﱩ
يُقَٰتِلُونَ
ﱪ
فِي
ﱫ
سَبِيلِ
ﱬ
ٱلطَّٰغُوتِ
ﱭ
فَقَٰتِلُوٓاْ
ﱮ
أَوۡلِيَآءَ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّ
ﱲ
كَيۡدَ
ﱳ
ٱلشَّيۡطَٰنِ
ﱴ
كَانَ
ﱵ
ضَعِيفًا
ﱶ
٧٦
ﱷ
کسانیکه ایمان آوردهاند در راه الله پیکار میکنند، و آنان که کافرند در راه طاغوت (= بت و شیطان) پیکار میکنند، پس شما با یاران شیطان پیکار کنید، قطعاً نیرنگ (و نقشه) شیطان ضعیف است.
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