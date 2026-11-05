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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 73
An-Nisa
۷۳
۷۳:۴
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَئِنۡ
ﲣ
أَصَٰبَكُمۡ
ﲤ
فَضۡلٞ
ﲥ
مِّنَ
ﲦ
ٱللَّهِ
ﲧ
لَيَقُولَنَّ
ﲨ
كَأَن
ﲩ
لَّمۡ
ﲪ
تَكُنۢ
ﲫ
بَيۡنَكُمۡ
ﲬ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲭ
مَوَدَّةٞ
ﲮ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲯ
كُنتُ
ﲰ
مَعَهُمۡ
ﲱ
فَأَفُوزَ
ﲲ
فَوۡزًا
ﲳ
عَظِيمٗا
ﲴ
٧٣
ﲵ
و اگر فضل و غنیمتی از جانب الله به شما برسد، چنان که گویا هرگز میان شما و آنان دوستی و مودتی نبوده، میگویند: ای کاش من هم با آنها بودم، و به کامیابی بزرگی نائل میشدم.
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