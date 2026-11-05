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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 71
An-Nisa
۷۱
۷۱:۴
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ٧١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًۭا ٧١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲆ
ٱلَّذِينَ
ﲇ
ءَامَنُواْ
ﲈ
خُذُواْ
ﲉ
حِذۡرَكُمۡ
ﲊ
فَٱنفِرُواْ
ﲋ
ثُبَاتٍ
ﲌ
أَوِ
ﲍ
ٱنفِرُواْ
ﲎ
جَمِيعٗا
ﲏ
٧١
ﲐ
ای کسانیکه ایمان آوردهاید! سلاح خود را بر گیرید، آنگاه گروه گروه بیرون روید یا یکپارچه (به سوی دشمن) بیرون شوید.
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