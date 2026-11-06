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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 155
An-Nisa
۱۵۵
۱۵۵:۴
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الا قليلا ١٥٥
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّۢ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٥٥
فَبِمَا
ﱁ
نَقۡضِهِم
ﱂ
مِّيثَٰقَهُمۡ
ﱃ
وَكُفۡرِهِم
ﱄ
بِـَٔايَٰتِ
ﱅ
ٱللَّهِ
ﱆ
وَقَتۡلِهِمُ
ﱇ
ٱلۡأَنۢبِيَآءَ
ﱈ
بِغَيۡرِ
ﱉ
حَقّٖ
ﱊ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱋ
قُلُوبُنَا
ﱌ
غُلۡفُۢۚ
ﱍﱎ
بَلۡ
ﱏ
طَبَعَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
عَلَيۡهَا
ﱒ
بِكُفۡرِهِمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
قَلِيلٗا
ﱗ
١٥٥
ﱘ
پس بخاطر پیمان شکنی شان و انکار آیات خدا، و به ناحق کشتن پیامبران و (این) گفته شان که دل های ما در پردهاست (و سخنان پیامبر را درک نمیکنیم). بلکه الله به سبب کفرشان بر (دلهای) آنها مهر زده است؛ پس جز عده کمی ایمان نمیآورند.
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