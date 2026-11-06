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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 153
An-Nisa
۱۵۳
۱۵۳:۴
يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذالك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذالك واتينا موسى سلطانا مبينا ١٥٣
يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ١٥٣
يَسۡـَٔلُكَ
ﲕ
أَهۡلُ
ﲖ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲗ
أَن
ﲘ
تُنَزِّلَ
ﲙ
عَلَيۡهِمۡ
ﲚ
كِتَٰبٗا
ﲛ
مِّنَ
ﲜ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﲝﲞ
فَقَدۡ
ﲟ
سَأَلُواْ
ﲠ
مُوسَىٰٓ
ﲡ
أَكۡبَرَ
ﲢ
مِن
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
فَقَالُوٓاْ
ﲥ
أَرِنَا
ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
جَهۡرَةٗ
ﲨ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲩ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲪ
بِظُلۡمِهِمۡۚ
ﲫﲬ
ثُمَّ
ﲭ
ٱتَّخَذُواْ
ﲮ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲯ
مِنۢ
ﲰ
بَعۡدِ
ﲱ
مَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمُ
ﲳ
ٱلۡبَيِّنَٰتُ
ﲴ
فَعَفَوۡنَا
ﲵ
عَن
ﲶ
ذَٰلِكَۚ
ﲷﲸ
وَءَاتَيۡنَا
ﲹ
مُوسَىٰ
ﲺ
سُلۡطَٰنٗا
ﲻ
مُّبِينٗا
ﲼ
١٥٣
ﲽ
اهل کتاب (= یهودیان) از تو میخواهند که کتابی از آسمان (یکجا) بر آنها نازل کنی، همانا آنها از موسی، بزرگتر از این را خواستند و گفتند: «الله را آشکارا به ما نشان بده». پس بخاطر این ظلم و ستمکاریشان صاعقه آنها را فرو گرفت، سپس بعد از آنکه معجزه و دلایل روشن برایشان آمد، گوساله را (به خدائی) گرفتند، و ما از آن گناه در گذشتیم (و بخشیدیم). و به موسی حجت (و برهان) آشکاری دادیم.
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