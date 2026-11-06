وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 148
An-Nisa
۱۴۸
۱۴۸:۴
۞ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ١٤٨
۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
يُحِبُّ
ﱃ
ٱللَّهُ
ﱄ
ٱلۡجَهۡرَ
ﱅ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱆ
مِنَ
ﱇ
ٱلۡقَوۡلِ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
مَن
ﱊ
ظُلِمَۚ
ﱋﱌ
وَكَانَ
ﱍ
ٱللَّهُ
ﱎ
سَمِيعًا
ﱏ
عَلِيمًا
ﱐ
١٤٨
ﱑ
الله بانگ برداشتن به سخنان ناروا را دوست ندارد، مگر (از جانب) آن کس که مورد ستم واقع شده باشد، و الله شنوای داناست.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.