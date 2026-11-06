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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 145
An-Nisa
۱۴۵
۱۴۵:۴
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ١٤٥
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥
إِنَّ
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ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
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فِي
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ٱلدَّرۡكِ
ﲤ
ٱلۡأَسۡفَلِ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلنَّارِ
ﲧ
وَلَن
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تَجِدَ
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لَهُمۡ
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نَصِيرًا
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١٤٥
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همانا منافقان در پایینترین طبقه (= درکات) آتش (جهنم) هستند، و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت.
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