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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 144
An-Nisa
۱۴۴
۱۴۴:۴
يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المومنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ١٤٤
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًا ١٤٤
يَٰٓأَيُّهَا
ﲎ
ٱلَّذِينَ
ﲏ
ءَامَنُواْ
ﲐ
لَا
ﲑ
تَتَّخِذُواْ
ﲒ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲓ
أَوۡلِيَآءَ
ﲔ
مِن
ﲕ
دُونِ
ﲖ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲗﲘ
أَتُرِيدُونَ
ﲙ
أَن
ﲚ
تَجۡعَلُواْ
ﲛ
لِلَّهِ
ﲜ
عَلَيۡكُمۡ
ﲝ
سُلۡطَٰنٗا
ﲞ
مُّبِينًا
ﲟ
١٤٤
ﲠ
ای کسانیکه ایمان آوردید! کافران را به جای مؤمنان دوستان (خود) نگیرید، آیا میخواهید (با این کار) برای الله دلیل آشکاری بر ضد خود پدید آورید؟
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