Rebar Kurdish Tafsir تفسیر: An-Nisa آیه 141

[ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ] ئهو كهسانهی له مونافیقان كه چاوهڕێن ڕووداو و بهسهرهاتێك بهسهر ئێوه ڕووبدات و لهناوبچن [ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ ] ئهگهر ئێوه سهركهوتن بهسهر كافران و بێ باوهڕاندا لهلایهن خوای گهوره خوا سهرتان بخات [ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ] مونافیقان به ئێوه ئهڵێن: ئایا ئێمه لهگهڵتاندا نهبووین ئێمهش وهك ئێوه موسڵمان نهبووین بهشمان بدهن له غهنیمهت [ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ] وه ئهگهر بێتوو كافران سهركهون بهسهر موسڵماناندا [ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ] ئهچن بهكافران ئهڵێن: ئێمه كه لهناو موسڵمانانین بۆ ئهوهی كه وایان لێ بكهین ورهیان بڕوخێنین نهتوانن لهگهڵ ئێوهدا شهڕ بكهن، وه ئێوهمان قهدهغه كرد له موسڵمانان وامان كرد كه موسڵمانان لاواز بن و شهڕی ئێوهیان پێ نهكرێت [ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ] خوای گهوره خۆی حوكم و بڕیار ئهدا له نێوان ئهم مونافیقانه له ڕۆژی قیامهتدا وه نهێنیان دهرئهخات [ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١) ] وه ههرگیز خوای گهوره كافران زاڵ ناكات بهسهر باوهڕداراندا ههتا باوهڕداران دهستگرتوو بن به دینهكهوه خوای گهوره سهریان ئهخات بهسهر كافراندا، وه له رۆژى قیامهتیشدا بهههمان شێوه.