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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 138
An-Nisa
۱۳۸
۱۳۸:۴
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
ﲞ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲟ
بِأَنَّ
ﲠ
لَهُمۡ
ﲡ
عَذَابًا
ﲢ
أَلِيمًا
ﲣ
١٣٨
ﲤ
به منافقان بشارت ده که برایشان عذابی دردناک است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.