Al-Sa'di تفسیر: An-Nisa آیه 135

Слово каввам ‘стойкий’ является формой преувеличения. Это означает, что Всевышний Аллах приказал Своим верующим рабам быть стойкими в справедливости при любых обстоятельствах. Под справедливостью подразумевается выполнение обязанностей перед Аллахом и Его рабами. Для того чтобы соблюдать справедливость в отношениях с Аллахом, человек не должен использовать Божьи щедроты для совершения грехов, а должен пользоваться ими для совершения богоугодных поступков. Для того чтобы соблюдать справедливость в отношениях с людьми, он должен выполнять свои обязанности перед ними так, как он требует от них выполнения обязанностей перед ним. Он должен материально обеспечивать тех, кто находится на его попечении, выплачивать обязательные пожертвования и долги, обращаться с людьми так, как ему хочется, чтобы они обращались с ним, проявлять высокую нравственность, быть признательным за оказанные услуги и т.п. Одним из величайших проявлений справедливости является беспристрастное отношение к словам и тем, кто их произносит. Человек не должен отдавать предпочтение одной из двух тяжущихся сторон по причине родства или личной симпатии. Напротив, он должен рассматривать позиции обеих сторон через призму справедливости. Еще одним проявлением справедливости является принесение правдивого свидетельства, каким бы оно ни было, даже если оно обращено против любимых людей или самого свидетеля. Вот почему Аллах приказал свидетельствовать по справедливости, даже если свидетельство будет против самого человека, его родителей или ближайших родственников. Будет ли обвиняемый богатым или бедным, только Аллах сможет защитить его лучшим образом. Посему люди не должны склоняться на сторону богачей ради их богатства или на сторону бедняков, полагая, что тем самым они проявляют к ним сострадание. Напротив, они обязаны приносить правдивое свидетельство, против кого бы оно ни было обращено. Твердая приверженность справедливости является одним из величайших подтверждений набожности, богобоязненности и религиозности человека, и если раб желает себе добра и хочет обрести спасение, то он обязан уделять этому обстоятельству особое внимание, всегда иметь его в виду, сделать его объектом собственных устремлений и избавиться от всего, что мешает ему стремиться к справедливости или соблюдать ее. А поскольку величайшим препятствием на пути к справедливости является потакание низменным страстям, далее Аллах запретил людям потакать своим желаниям, дабы они никогда не отступали от справедливости. Люди не должны уступать страстям, которые противоречат истине, ибо если они станут поступать так, то непременно уклонятся от истины и не будут беспристрастными. А причина этого в том, что желания либо лишают человека проницательности, после чего он начинает считать истину ложью, а ложь - истиной, либо заставляют его сознательно отказываться от истины. Но если он убережет себя от собственных страстей, то Аллах поможет ему поступать правильно и проведет его прямым путем. После разъяснения того, что справедливость является обязанностью мусульман, Всевышний Аллах запретил искажать истину устами во время принесения свидетельств и при других обстоятельствах. Аллах запретил искажать истину как целиком, так и частично, и этот запрет распространяется на ложные свидетельства, неполные показания или искаженное представление событий. Именно это называется кривить языком и уклоняться от истины. Аллах также запретил уклоняться от справедливости, если она вменена в обязанность человеку. Это значит, что свидетель не может отказаться от дачи показаний, а судья не может отказаться от вынесения приговора, который он обязан вынести. Аллах объемлет знанием все, что совершают люди, и ведает об их явных и скрытых деяниях. Упоминание об этом является грозным предупреждением для тех, кто кривит душой и уклоняется от своих обязанностей. А это значит, что в еще большей степени оно распространяется на тех, кто сознательно выносит неправильный приговор или приносит лжесвидетельство. Эти преступления - еще более тяжкие, чем два предыдущих, потому что предыдущие поступки являются просто уклонением от истины, а эти дополняются утверждением лжи.