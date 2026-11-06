وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 132
An-Nisa
۱۳۲
۱۳۲:۴
ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ١٣٢
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢
وَلِلَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
فِي
ﲮ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲯ
وَمَا
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲲﲳ
وَكَفَىٰ
ﲴ
بِٱللَّهِ
ﲵ
وَكِيلًا
ﲶ
١٣٢
ﲷ
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن الله است، و الله برای کارسازی کافی است.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.