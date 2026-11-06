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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 131
An-Nisa
۱۳۱
۱۳۱:۴
ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ١٣١
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًۭا ١٣١
وَلِلَّهِ
ﲈ
مَا
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲋ
وَمَا
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﲎﲏ
وَلَقَدۡ
ﲐ
وَصَّيۡنَا
ﲑ
ٱلَّذِينَ
ﲒ
أُوتُواْ
ﲓ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲔ
مِن
ﲕ
قَبۡلِكُمۡ
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡ
ﲗ
أَنِ
ﲘ
ٱتَّقُواْ
ﲙ
ٱللَّهَۚ
ﲚﲛ
وَإِن
ﲜ
تَكۡفُرُواْ
ﲝ
فَإِنَّ
ﲞ
لِلَّهِ
ﲟ
مَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲢ
وَمَا
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
وَكَانَ
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
غَنِيًّا
ﲩ
حَمِيدٗا
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١٣١
ﲫ
و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن الله است، و ما به کسانیکه پیش از شما کتاب (آسمانی) به آنها داده شدند و (نیز) به شما سفارش کردیم که «از الله بترسید» (و یکتا پرست باشید) و اگر کافر شوید (بدانید) آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن الله است، و الله بینیاز (و) ستودهاست.
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