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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 129
An-Nisa
۱۲۹
۱۲۹:۴
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ١٢٩
وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٢٩
وَلَن
ﱢ
تَسۡتَطِيعُوٓاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَعۡدِلُواْ
ﱥ
بَيۡنَ
ﱦ
ٱلنِّسَآءِ
ﱧ
وَلَوۡ
ﱨ
حَرَصۡتُمۡۖ
ﱩﱪ
فَلَا
ﱫ
تَمِيلُواْ
ﱬ
كُلَّ
ﱭ
ٱلۡمَيۡلِ
ﱮ
فَتَذَرُوهَا
ﱯ
كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ
ﱰﱱ
وَإِن
ﱲ
تُصۡلِحُواْ
ﱳ
وَتَتَّقُواْ
ﱴ
فَإِنَّ
ﱵ
ٱللَّهَ
ﱶ
كَانَ
ﱷ
غَفُورٗا
ﱸ
رَّحِيمٗا
ﱹ
١٢٩
ﱺ
و هر چند بکوشید هرگز نمیتوانید (از نظر محبت قلبی) در میان زنان عدالت بر قرار کنید. پس یکسره به سوی یکی میل نکنید، که دیگری را بلا تکلیف (و سر گشته) رها کنید، و اگر راه اصلاح پیش گیرید، و پرهیزگاری کنید، الله آمرزندۀ مهربان است.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.