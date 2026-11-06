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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 124
An-Nisa
۱۲۴
۱۲۴:۴
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ١٢٤
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًۭا ١٢٤
وَمَن
ﱯ
يَعۡمَلۡ
ﱰ
مِنَ
ﱱ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱲ
مِن
ﱳ
ذَكَرٍ
ﱴ
أَوۡ
ﱵ
أُنثَىٰ
ﱶ
وَهُوَ
ﱷ
مُؤۡمِنٞ
ﱸ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﱹ
يَدۡخُلُونَ
ﱺ
ٱلۡجَنَّةَ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُظۡلَمُونَ
ﱽ
نَقِيرٗا
ﱾ
١٢٤
ﱿ
و کسیکه چیزی از کارها شایسته را انجام دهد، چه مرد باشد یا زن، در حالیکه او مؤمن باشد، اینان به بهشت داخل میشوند و کمترین ستمی (به اندازۀ گودی پشت هستۀ خرما) به آنها نخواهد شد.
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