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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 121
An-Nisa
۱۲۱
۱۲۱:۴
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳀ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﳁ
جَهَنَّمُ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يَجِدُونَ
ﳄ
عَنۡهَا
ﳅ
مَحِيصٗا
ﳆ
١٢١
ﳇ
آنها (= پیروان شیطان) جایگاه شان جهنم است، و هیچ راه فراری از آن نخواهند یافت.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.