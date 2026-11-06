وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 117
An-Nisa
۱۱۷
۱۱۷:۴
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ١١٧
إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًۭا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًۭا مَّرِيدًۭا ١١٧
إِن
ﲊ
يَدۡعُونَ
ﲋ
مِن
ﲌ
دُونِهِۦٓ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
إِنَٰثٗا
ﲏ
وَإِن
ﲐ
يَدۡعُونَ
ﲑ
إِلَّا
ﲒ
شَيۡطَٰنٗا
ﲓ
مَّرِيدٗا
ﲔ
١١٧
ﲕ
(مشرکان) جز الله چیزهایی (= بتهای) ماده را میخوانند و (در حقیقت) جز شیطان سرکش را نمیخوانند.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.