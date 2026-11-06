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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 116
An-Nisa
۱۱۶
۱۱۶:۴
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١١٦
إِنَّ
ﱴ
ٱللَّهَ
ﱵ
لَا
ﱶ
يَغۡفِرُ
ﱷ
أَن
ﱸ
يُشۡرَكَ
ﱹ
بِهِۦ
ﱺ
وَيَغۡفِرُ
ﱻ
مَا
ﱼ
دُونَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لِمَن
ﱿ
يَشَآءُۚ
ﲀﲁ
وَمَن
ﲂ
يُشۡرِكۡ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
فَقَدۡ
ﲅ
ضَلَّ
ﲆ
ضَلَٰلَۢا
ﲇ
بَعِيدًا
ﲈ
١١٦
ﲉ
قطعاً الله، شرک آوردن به او را نمیآمرزد، و جز آن (هر گناهی) را برای هر که بخواهد میآمرزد. و هر کس به الله شرک آورد، پس بدون شک در گمراهی دوری افتادهاست.
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