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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 113
An-Nisa
۱۱۳
۱۱۳:۴
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طايفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ١١٣
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًۭا ١١٣
وَلَوۡلَا
ﲮ
فَضۡلُ
ﲯ
ٱللَّهِ
ﲰ
عَلَيۡكَ
ﲱ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲲ
لَهَمَّت
ﲳ
طَّآئِفَةٞ
ﲴ
مِّنۡهُمۡ
ﲵ
أَن
ﲶ
يُضِلُّوكَ
ﲷ
وَمَا
ﲸ
يُضِلُّونَ
ﲹ
إِلَّآ
ﲺ
أَنفُسَهُمۡۖ
ﲻﲼ
وَمَا
ﲽ
يَضُرُّونَكَ
ﲾ
مِن
ﲿ
شَيۡءٖۚ
ﳀﳁ
وَأَنزَلَ
ﳂ
ٱللَّهُ
ﳃ
عَلَيۡكَ
ﳄ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﳅ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
ﳆ
وَعَلَّمَكَ
ﳇ
مَا
ﳈ
لَمۡ
ﳉ
تَكُن
ﳊ
تَعۡلَمُۚ
ﳋﳌ
وَكَانَ
ﳍ
فَضۡلُ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
عَلَيۡكَ
ﳐ
عَظِيمٗا
ﳑ
١١٣
ﳒ
و اگر فضل الله و رحمتش شامل حال تو نبود، هر آینه گروهی از آنان قصد داشتند که تو را گمراه کنند، و جز خودشان را گمراه نمیکنند، و هیچ زیانی به تو نمیرسانند، و الله کتاب و حکمت (= سنت) برتو نازل کرد، و آنچه را نمیدانستی، به تو آموخت، و فضل الله بر تو (همیشه) بزرگ بودهاست.
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