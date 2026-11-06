وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 110
An-Nisa
۱۱۰
۱۱۰:۴
ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ١١٠
وَمَن يَعْمَلْ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١١٠
وَمَن
ﲄ
يَعۡمَلۡ
ﲅ
سُوٓءًا
ﲆ
أَوۡ
ﲇ
يَظۡلِمۡ
ﲈ
نَفۡسَهُۥ
ﲉ
ثُمَّ
ﲊ
يَسۡتَغۡفِرِ
ﲋ
ٱللَّهَ
ﲌ
يَجِدِ
ﲍ
ٱللَّهَ
ﲎ
غَفُورٗا
ﲏ
رَّحِيمٗا
ﲐ
١١٠
ﲑ
و کسیکه کار بدی انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند، پس از الله آمرزش بطلبد، الله را آمرزندۀ مهربان خواهد یافت.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.