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Tafsir Fathul Majid تفسیر: An-Nisa آیه 105
An-Nisa
۱۰۵
۱۰۵:۴
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخاينين خصيما ١٠٥
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًۭا ١٠٥
إِنَّآ
ﲶ
أَنزَلۡنَآ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲹ
بِٱلۡحَقِّ
ﲺ
لِتَحۡكُمَ
ﲻ
بَيۡنَ
ﲼ
ٱلنَّاسِ
ﲽ
بِمَآ
ﲾ
أَرَىٰكَ
ﲿ
ٱللَّهُۚ
ﳀﳁ
وَلَا
ﳂ
تَكُن
ﳃ
لِّلۡخَآئِنِينَ
ﳄ
خَصِيمٗا
ﳅ
١٠٥
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یقیناً (این) کتاب را بحق بر تو نازل کردیم. تا به آنچه الله به تو آموخته در میان مردم داوری کنی، و مدافع (و حمایتکننده) خائنان مباش.
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Tafsir Fathul Majid برای آیه فعلی موجود نیست.