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تفسیر: An-Naml ۷۹:۲۷
An-Naml
۷۹
۷۹:۲۷
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلۡ
عَلَى
ٱللَّهِۖ
إِنَّكَ
عَلَى
ٱلۡحَقِّ
ٱلۡمُبِينِ
٧٩
پس (ای پیامبر!) بر الله توکل کن، بیشک تو بر حق آشکار هستی.
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قیراط
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۖ﴾ ثِقْ بِهِ ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِینِ ٧٩﴾ الدِّين الْبَيِّن فَالْعَاقِبَة لَك بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّار ثُمَّ ضَرَبَ أَمْثَالًا لَهُمْ بِالْمَوْتَى والصم وبالعمى فقال