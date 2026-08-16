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تفسیر: An-Naml ۷۱:۲۷
An-Naml
۷۱
۷۱:۲۷
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ
هَٰذَا
ٱلۡوَعۡدُ
إِن
كُنتُمۡ
صَٰدِقِينَ
٧١
و میگویند: «اگر راست میگویید، این وعده کی خواهد بود؟!»
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٧١)
] وه كافران ئهڵێن: ئهم بهڵێنهی كه ئێوه به ئێمهی ئهدهن كه ڕۆژێك ههیهو خوای گهوره سزامان ئهدات كهی ئهو ڕۆژه دێت ئهگهر ئێوه ڕاستگۆن.