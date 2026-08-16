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تفسیر: An-Naml ۷۰:۲۷
An-Naml
۷۰
۷۰:۲۷
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
تَحۡزَنۡ
عَلَيۡهِمۡ
وَلَا
تَكُن
فِي
ضَيۡقٖ
مِّمَّا
يَمۡكُرُونَ
٧٠
و بر آنها غمگین مباش و از آنچه مکر میورزند؛ دلتنگ نشو.
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قیراط
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Al-Sa'di
О Мухаммад! Не печалься от того, что люди отказываются уверовать. Если бы ты знал, сколько зла таится в сердцах этих грешников, не способных творить добро, то не стал бы печалиться из-за них. Они замышляют против тебя козни, но пусть это не тревожит тебя, потому что козни неверных причинят вред только им самим. Всевышний также сказал: «Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах - Наилучший из хитрецов» (3:54).