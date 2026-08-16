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تفسیر: An-Naml ۶۳:۲۷
An-Naml
۶۳
۶۳:۲۷
امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته االاه مع الله تعالى الله عما يشركون ٦٣
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣
أَمَّن
يَهۡدِيكُمۡ
فِي
ظُلُمَٰتِ
ٱلۡبَرِّ
وَٱلۡبَحۡرِ
وَمَن
يُرۡسِلُ
ٱلرِّيَٰحَ
بُشۡرَۢا
بَيۡنَ
يَدَيۡ
رَحۡمَتِهِۦٓۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
تَعَٰلَى
ٱللَّهُ
عَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٦٣
(آیا این بتها بهترند) یا کسیکه شما را در تاریکیهای بیابان و دریا هدایت میکند، و کسیکه پیش از (باران) رحمت خود بادها را به مژده میفرستد، آیا معبودی دیگر با الله است؟! الله برتر است از آنچه برای او شریک قرار میدهند.
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Al-Sa'di
Кто указывает вам правильный путь во тьме суши и моря? Если вы лишитесь проводника или не сможете разглядеть знаки и ориентиры, то не сможете выбраться из создавшегося положения без помощи Всевышнего Аллаха. Он облегчает вам путь и учит вас пользоваться сподручными средствами для того, чтобы вы не сбивались с нужного курса. Он посылает ветры с доброй вестью о своем милосердии. Эти ветры предвозвещают дожди, которые и являются проявлениями Божьей милости. Аллах нагоняет ветры, а они гонят тучи. Он разрывает их в клочья, а затем собирает в кучи. Потом из их расщелин льется дождь, о котором рабы Аллаха заблаговременно узнают по дуновениям ветров. Неужели есть божество, которое вершит эти дела наряду с Аллахом? А может быть, Он - Единственный Бог, правящий Вселенной? И если так, то зачем вы приобщаете к Нему сотоварищей и поклоняетесь ложным божествам? Он не нуждается в сотоварищах и превыше любых вымышленных божеств.