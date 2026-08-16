وارد شوید
وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: An-Naml ۶۲:۲۷
An-Naml
۶۲
۶۲:۲۷
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
أَمَّن
يُجِيبُ
ٱلۡمُضۡطَرَّ
إِذَا
دَعَاهُ
وَيَكۡشِفُ
ٱلسُّوٓءَ
وَيَجۡعَلُكُمۡ
خُلَفَآءَ
ٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قَلِيلٗا
مَّا
تَذَكَّرُونَ
٦٢
(آیا این بتها بهترند) یا کسیکه (دعای) مضطر (= درمانده) را اجابت میکند؛ چون او را بخواند، و گرفتاری را بر طرف میسازد، و شما را جانشینان زمین قرار میدهد، آیا معبودی دیگری با الله است؟! چه اندک پند میگیرید.
تفاسیر
لایهها
درس ها
بازتاب ها
پاسخها
قیراط
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ تهنها خواى گهوره بههاناى لێقهوماوانهوه دێت} [
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
] كێ ههیه وهڵامی لێقهوماو بداتهوه كاتێك كه دهپارێتهوهو هانا بۆ خوای گهوره ئهبات جگه له خواى گهوره؟ [
وَيَكْشِفُ السُّوءَ
] وه كێ ههیه خراپهتان لهسهر ههڵگرێ و لایدات؟ [
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
] وه كێ ههیه ئێوه بكات به جێنشین لهسهر زهویدا ههر ئهوهنده جیلێكی لهناوبرد جیلێكی تر جێیان بگرێتهوه؟ واته: كهس نیه [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله دا پهرستراو و خوایهكی تر ههیه كه شایانى پهرستن بێت و ئێوه بیپهرستن و بیكهن به شهریك بۆ خواى گهوره؟ [
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)
] بهڵام زۆر به كهمی بیر ئهكهنهوهو ئهگهڕێنهوه بۆ حهق.