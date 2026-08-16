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تفسیر: An-Naml ۶۱:۲۷
An-Naml
۶۱
۶۱:۲۷
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا االاه مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ٦١
أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَجَعَلَ خِلَـٰلَهَآ أَنْهَـٰرًۭا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١
أَمَّن
جَعَلَ
ٱلۡأَرۡضَ
قَرَارٗا
وَجَعَلَ
خِلَٰلَهَآ
أَنۡهَٰرٗا
وَجَعَلَ
لَهَا
رَوَٰسِيَ
وَجَعَلَ
بَيۡنَ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
حَاجِزًاۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
بَلۡ
أَكۡثَرُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٦١
(آیا این بتها بهترند) یا کسیکه زمین را قرارگاه ساخت، و میان آن نهرهایی قرار داد، و برای آن کوههای (ثابت و استوار) پدید آورد، و میان دو دریا مانعی قرار داد، آیا معبود دیگری با الله است؟! (نه) بلکه بیشترشان نمیدانند.
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قیراط
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Rebar Kurdish Tafsir
[
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
] كێیه كه ئهم زهویهی ڕاخستووهو جێگیر كردووهو ناجولێت و ناههژێت؟ [
وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
] وه له ناویشیدا ئهو ههموو ڕووبارو ئاوهی داناوه؟ [
وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
] وه شاخیشی وهكو مێخ به زهویدا داكوتیوه بۆ ئهوهی نهجوولێ و نهههژێ؟ [
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
] وه له نێوان دوو دهریاكه یهكیان شۆرهو یهكیان شیرینه خوای گهوره پهردهی داناوه كه به چاو نابینرێ، یان زهوى داناوهو نایهلێ ئهو دوو ئاوه تێكهڵ بێت؟ [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ ئهم الله¬یه كه ئهم تواناو دهسهڵاتهی ههیه خوایهكی تر ههیه كه شایهنی پهرستن بێت وه بتوانێ ئهم شتانه بكات تا ئێوه بیكهن به شهریك بۆ خوا؟ بێگومان نهخێر [
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١)
] بهڵام زۆربهی زۆریان یهكخواپهرستی خوای گهورهو تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره نازانن.