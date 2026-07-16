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An-Naml
۵۷
۵۷:۲۷
فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين ٥٧
فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَـٰهَا مِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٥٧
فَأَنجَيۡنَٰهُ
وَأَهۡلَهُۥٓ
إِلَّا
ٱمۡرَأَتَهُۥ
قَدَّرۡنَٰهَا
مِنَ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
٥٧
آنگاه او و خانوادهاش را نجات دادیم؛ مگر همسرش که مقدر کردیم او از بازماندگان (در آن شهر) باشد.
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قیراط
حدیث
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: لوط پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- كهسوكاری واته: باوهڕدارانمان ڕزگار كرد [
إِلَّا امْرَأَتَهُ
] تهنها خێزانهكهی نهبێ [
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (٥٧)
] وامان بڕیار دابوو كه ئهمه ئهبێ بمێنێتهوه لهناو سزادا لهبهر ئهوهی كافر بوو، وه خهڵكى ئاگادار دهكردهوه له میوانهكانى لوط پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- وههانى دهدان تا دهستدرێژى بكهنه سهریان، نهك خۆى ئهو كارهى كردبێت خواى گهوره لهبهر رێزى پێغهمبهران خێزانهكانى پاراستون له بهدڕهوشتى ئهگهر كافریش بووبن.